Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz balıkçıya gitmedik

İstanbul tüm uyarılara rağmen kara teslim olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi tepkilerin hedefi olmuştu. İmamoğlu'na CHP içinden dahi birçok tepki gelirken, gazeteci Fatih Portakal da yaşananları eleştirdi. Fatih Portakal, anormal günde yapılan toplantının normal olmadığını vurguladı ve "Şehir ve ekipleriniz kar altında mücadele ediyorken gitme hakkınız yok. O yemeği iptal edebilirdiniz. Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?" ifadelerine yer verdi. Portakal ayrıca o sıralarda yurt dışında olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a da tepki gösterdi ve "Başkandan sonra en yetkili kişi olarak önceden karın geleceğini biliyorsunuz. Milletin aydınlatılması gerekiyor ve siz yurt dışına gidiyorsunuz" dedi.