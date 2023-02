Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim insanlarımızla şehirlerimizi yeniden kuracağız

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrasında, devlet ve millet beraber olarak tüm yardımları seferber etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu.

Cumhur İttifakı, incelemelerin ardından Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Sarsıntının ve olumsuz havanın etkisi ile ilk günlerde Adıyaman'a istenilen çalışmanın sürdürülemediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşından helallik istedi.

Deprem yaralarının 1 yıl içerisinde büyük oranda sarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, millet için gece-gündüz çalışıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bugün 21. günü geride bırakıyoruz 22. gündeyiz. Büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kuracağız. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz.

Bundan sonraki süreçte bilim insanları ile iş birliği kurularak şehirlerin yeniden inşa edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her fani gibi hatalarımız olabilir ama gece gündüz milletimiz için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Şehirlerinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin, Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi kimse inkar edemez. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasında göz yumamayız. Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum.