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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Sinan Ateş'in eşine söz vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Sinan Ateş'in eşine söz vermiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Sinan Ateş'in eşine söz vermiş
Admin
Admin
12 Haziran 2024 Çarşamba 10:15

30 Aralık 2022 yılında Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Erdoğan'ın, Ayşe Ateş'e cinayetin aydınlatılması için söz verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti. Görüşmede Ateş'in çocuklarının yaşadıkları acıyı ifade ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukların anlattıklarından etkilenerek cinayetin takipçisi olacağının ve bu meselenin sonuna kadar gideceğinin sözünü verdiği iddia edildi.

30 Aralık 2022 yılında Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeden dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Erdoğan'ın, Ayşe Ateş'e cinayetin aydınlatılması için söz verdiği öğrenildi.

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