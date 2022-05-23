Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı Türkiye'yi şikayet eden konuşmaya tepki göstererek planlanan ikili görüşmeye katılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda son dönemin en önemli konusu NATO'nun genişlemesi gündemine değindi.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı konuşmasına ve ayakta alkışlanmasına sert tepki gösterdi.

Miçotakis'in Senato'da Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinlerini ve Türkiye şikayetlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Fransa ve Yunanistan'ın üyeliğine destek verdi de ne oldu?"

"Muhataplarımızı tamamına Türkiye'nin NATO'nun genişlemesi, terörle mücadele ve müttefiklik vurgusuyla paylaştık.

Türkiye Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara desteği vermişti. Ne oldu? Şu anda bu Yunanistan bizimle nasıl bir uyum içinde. FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi?

Terör örgütlerini besleyen o değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor?

Amerika'da Türkiye'yi şikayet etti

Şu anda AB ülkelerine 400 milyar Avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisiyle görüştük. Görüşmede aramızda üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık.

Buna rağmen geçen hafta bir Amerika seyahati oldu. Senatoda Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa yaptığı gibi F-16'ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya adeta telkinlerde bulundu.

"Benim için Miçotakis diye birisi yok"

Bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacağız. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum.

Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün.

Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz. F-16'lar konusunda Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakıp kararını vermeyecektir."