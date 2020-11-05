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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başta İstanbul olmak üzere deprem çalışmaları hızlandırılmalı

AK Parti il başkanlarıyla toplantı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İstanbul olmak üzere deprem riski olan bölgelerde çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başta İstanbul olmak üzere deprem çalışmaları hızlandırılmalı
05 Kasım 2020 Perşembe 17:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanlarıyla Ankara'da toplantı yaptı.

Açıklamalarda bulunan başkan Erdoğan'ın gündeminde, geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem vardı.

İzmir'de gerçekleşen depremin ardından arama kurtarma, enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma ve gıda başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını belirten başkan Erdoğan, tüm yetkililerin seferber olduğunu söyledi.

"DEPREM ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILMALI"

Deprem başta olmak üzere ülkeyi tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek üzere çalışmaların hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu yerlerimizde deprem çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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