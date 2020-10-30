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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede İzmir’deki şiddetli depremin ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede
30 Ekim 2020 Cuma 16:29

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede  İzmir’deki şiddetli depremin ardından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik” dedi.

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

Bakanların bölgeye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Erdoğan, “İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede #2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız bölgede #3

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