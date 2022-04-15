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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışını yaptı

Tek partili dönemlerde camilerin ahıra çevrildiğini, medreselerin kapatıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihe sürülen lekeyi ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışını yaptı
Ömer
Ömer
15 Nisan 2022 Cuma 19:35

Yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının hayırlı olmasını tememni ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medresenin geçmişine gitti, tek partili dönemde yaşanan sıkıntıları dile getirdi.

"Burası şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burada Ali Kuşçu da ders vermiştir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tek parti zihniyetinin sabıkası oldukça kabarıktır"

"Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çevrilen zihniyet burayı da yıkmıştır. Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemiştir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır."

"Mescitler ahıra çevrilmiştir"

Erdoğan, "Bu dönemde batılılaşma yolunda atılan adımlar çok yaralar açmıştır. Şu Sur içi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiştir, işte o tek zihniyet döneminde. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi tarihi eserler yıkılmış içerisindeki nice eserler de kaybolup gitmiştir. Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim irfan yuvalarımızın kapısına kilit vurulmuştur..." dedi.

"Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik"

Tek parti zihniyetinin tarihe sürdüğü lekeyi ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 4.5 asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan bu medrese yine ilim vermeye devam edecektir. Burada inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik.

Hat, çini gibi kadim mirasımızın yer aldığı sergimizin de açılışını yapıyoruz. Eğitimden akademiye her alanda maziden atiye uzanan sağlam köprüler kurmanın gayreti içerisindeyiz.

Özellikle batı kültürü ve hayat tarzının tüm dünyayı işgal ettiği şu günlerde benliğimizi korumanın tek yolu budur. Biz hükümet olarak üzerimize düşeni yaparken, buraları sizin canlı tutacağınıza inanıyorum."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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