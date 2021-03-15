Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibariyle yapılan aşı sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Koronavirüsle mücadele sürecinde yapılan desteklere değinen Cumhurbaşkanı, aşılama süreci hakkında bilgi verdi. AŞILAMADA SON DURUM: 11 MİLYON 500 BİN Erdoğan, bugün itibariyle koronavirüs aşısı yapılan vatandaşlarının rakamının 11 milyon 500 bine ulaştığını duyurdu. "AŞILAMA SIRASINDA DÜNYADA 5. DURUMDAYIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Aşılama sırasında dünyada 5. durumundayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı."

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