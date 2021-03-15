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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibariyle yapılan aşı sayısının 11 milyon 500 bine ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılamadaki güncel rakamı açıkladı
15 Mart 2021 Pazartesi 22:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Koronavirüsle mücadele sürecinde yapılan desteklere değinen Cumhurbaşkanı, aşılama süreci hakkında bilgi verdi.

AŞILAMADA SON DURUM: 11 MİLYON 500 BİN

Erdoğan, bugün itibariyle koronavirüs aşısı yapılan vatandaşlarının rakamının 11 milyon 500 bine ulaştığını duyurdu.

"AŞILAMA SIRASINDA DÜNYADA 5. DURUMDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Aşılama sırasında dünyada 5. durumundayız. Bugün itibarıyla yapılan aşı sayısı 11 milyon 500 bine ulaştı."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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