Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında yapılacak olan düzenlemeye işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Gençlik Buluşması kapsamında halkla bir araya geldi.

Erdoğan, konuşmasında küresel meseleler ve asgari ücret konusunda önemli mesajlar verdi.

"Kış için tüm hazırlıklarımızı yaptık"

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk rolü oynadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu süreçte yıpranmadık." dedi.

Erdoğan, "Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette. Acaba bu kış nasıl geçecek? Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimizin doğalgazını da kömürünü de hazırlamış vaziyetteyiz. Daha uygun fiyattan nasıl ulaştıracağımızın gayreti içindeyiz. AK Parti, zulme asla müsamaha göstermez." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

Sözü asgari ücrete yapılması planlanan zamma getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız.

Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Gençlik Buluşması kapsamında halkla bir araya geldi.

Erdoğan, konuşmasında küresel meseleler ve asgari ücret konusunda önemli mesajlar verdi.

"Kış için tüm hazırlıklarımızı yaptık"

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk rolü oynadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu süreçte yıpranmadık." dedi.

Erdoğan, "Avrupa'da herkes tutuşmuş vaziyette. Acaba bu kış nasıl geçecek? Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimizin doğalgazını da kömürünü de hazırlamış vaziyetteyiz. Daha uygun fiyattan nasıl ulaştıracağımızın gayreti içindeyiz. AK Parti, zulme asla müsamaha göstermez." ifadelerini kullandı.

"Amacımız, asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"

Sözü asgari ücrete yapılması planlanan zamma getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Derdimiz şu an itibarıyla inşallah aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız.

Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz."