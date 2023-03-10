Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye adaylık başvurusunun şartını açıkladı

2023 seçimlerinin arefesinde nefesler tutuldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, an itibarıyla seçim tarihini kesinleştirdi.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor...

Beştepe'de imzaları atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı burada, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken, AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlere seslendi.

Cumhurbaşkanı, partiden aday olmak isteyenlere bir şart koştu.

O şart, şu ifadelerle açıklandı;

AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerle ilgili aldığımız bir kararı paylaşmak istiyorum. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari yardım tutarlarını AFAD'a yardım olarak bağışlayacaklardır. Diğer partilere de örnek olmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.