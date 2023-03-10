Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye adaylık başvurusunun şartını açıkladı

AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerin başvuru şartının AFAD'a yardım bağışı olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyaları için hazırlanan müziklerin de yasaklandığını vurguladı.
2023 seçimlerinin arefesinde nefesler tutuldu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, an itibarıyla seçim tarihini kesinleştirdi.
Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor...
Beştepe'de imzaları atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı burada, gündeme ilişkin konuları değerlendirirken, AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlere seslendi.
Cumhurbaşkanı, partiden aday olmak isteyenlere bir şart koştu.
Adaylığa tek şart AFAD'a bağış
O şart, şu ifadelerle açıklandı;
AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerle ilgili aldığımız bir kararı paylaşmak istiyorum. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari yardım tutarlarını AFAD'a yardım olarak bağışlayacaklardır. Diğer partilere de örnek olmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.
"Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz"
Konuşmasının devamında seçim kampanyalarını ele alan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yaşadığı büyük felaket sonrasında müziklerin yasaklandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı şöyle devam etti;
Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu (Yüzyüze) görüşmelerle ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı vatandaşlarımıza anlatacağız.