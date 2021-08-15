Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'ın istikrara kavuşması için çaba göstermeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran üzerinden bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Törende önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Afganistan ile ilgili olan konulara değindi.

Erdoğan, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından, "Afganistan'ın istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barışın gelmesi için Pakistan'a önemli bir görev düşüyor." dedi.

"AFGANİSTAN İSTİKRARA KAVUŞMALI"

"Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diyen Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"İran üzerinden bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz."