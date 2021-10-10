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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu

Adana'da bulunan Erdoğan, gençlerle buluşmasında Adana'ya Gel Gidek şarkısı söylenirken tempo tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu
10 Ekim 2021 Pazar 12:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana programı sürüyor.

Erdoğan erken saatlerde Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Törenine katıldı.

Buradan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ilk mangal ateşini yakmaya giden Cumhurbaşkanı daha sonra sırasıyla, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve  Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na iştirak etti.

GÜNÜN YORGUNLUĞUNU GENÇLERLE ATTI

Erdoğan günün yorgunluğunu ise Adanalı gençlerle attı.

Adana Gençlik Buluşma'sına katılan Cumhurbaşkanı gençlerle bir araya geldi. Eğlenceli dakiların yaşandığı buluşmada Adanalı gençlerin sevdiği şarkılar seslendirildi.

ALKIŞLARLA TEMPO TUTTU

Erdoğan seslendirilen Adana'ya Gel Gidek şarkısıyla coşan gençlere eşlik ederken alkışlarla da tempo tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana da gençlerle buluştu #1

FAHRETTİN ALTUN: "BU ŞARKILAR HİÇ BİTMESİN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Erdoğan'ın gençlerle buluşmasını paylaştığı video ile "Bu şarkılar hiç bitmesin" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana da gençlerle buluştu #2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana da gençlerle buluştu #3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana da gençlerle buluştu #4


Kaynak: Kamu Saati Özel
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