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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşverenlere 100 lira destek

5 bin 500 lira olan asgari ücret için devlet kolları sıvadı. Ağır yük altına girecek olan işverenlere işçi başına 100 lira destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşverenlere 100 lira destek
Kamusaati
Kamusaati
01 Temmuz 2022 Cuma 20:52

Milyonların beklediği haber geldi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılan ara zammı canlı yayında açıkladı.

Asgari ücret 5 bin 500 lira

Buna göre yüzde 30 artışla asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu.

Hükümet, işvereni de unutmadı.

İşverene işçi başına 100 lira destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek” dedi.

Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı, nihai zammın 2023’te yapılacağını da sözlerine ekledi.

Son 5 yılın ücretleri

Öte yandan son 5 yılda yapılan asgari ücret zamlarının oranları da dikkat çekti.

İşte o rakamlar:

2018: 1.603 TL

2019: 2.020 TL

2020: 2.324 TL

2021: 2.825 TL

2022: 4.253 TL

2022/Temmuz: 5.500 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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