Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşverenlere 100 lira destek

5 bin 500 lira olan asgari ücret için devlet kolları sıvadı. Ağır yük altına girecek olan işverenlere işçi başına 100 lira destek sağlanacak.

Milyonların beklediği haber geldi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yapılan ara zammı canlı yayında açıkladı. Asgari ücret 5 bin 500 lira Buna göre yüzde 30 artışla asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu. Hükümet, işvereni de unutmadı. İşverene işçi başına 100 lira destek Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek” dedi. Asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı, nihai zammın 2023’te yapılacağını da sözlerine ekledi. Son 5 yılın ücretleri Öte yandan son 5 yılda yapılan asgari ücret zamlarının oranları da dikkat çekti. İşte o rakamlar: 2018: 1.603 TL 2019: 2.020 TL 2020: 2.324 TL 2021: 2.825 TL 2022: 4.253 TL 2022/Temmuz: 5.500 TL

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