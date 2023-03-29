Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi, art arda müjdeleri sıraladı. Erdoğan, nisan ayında elektriğe yüzde 15, sanayiciler için doğalgaza yüzde 20 indirim yapılacağını söyledi.

Asrın felaketini geride bırakmaya çalışan Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle geleceğini oylamaya hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de mevcut Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, bugün önemli mesajlar vermek için partisinin grup toplantısına katıldı.

Elektrik ve doğalgaza indirim

Erdoğan, konuşurken müjdeleri peş peşe sıraladı, "Çifte bayram yaşayacağız." dedi.

Nisan ayında elektriğe yüzde 15 indirim yapılacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayicilerin de içini rahatlattı.

Erdoğan, "Sanayicilerimizin kullandığı doğalgazda nisandan itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

"Geçici barınma alanlarını genişleteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise söyle:

"Önümüzdeki sınırlı vakitte en fazla ili ziyaret ederek, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.

Bizim kalbimizde hep deprem bölgesi olacaktır.

Altyapısı ve tüm diğer hizmetleri ile adeta yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma alanlarını genişleteceğiz.

"Yeni hastaneler inşa edip, devreye alıyoruz"

Kalıcı konutların inşasına söz verdiğimiz gibi 1 yılda bitecek şekilde devam ediyoruz, edeceğiz.

Pazartesi günü, diğer illerimizin ardından Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman'da da eğitim, öğretime başladık. Hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz.

Deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan da asla geri adım atmayacağız.

"Ülkemiz, ilk yerli otomobiline sahip çıktı"

Pazartesi günü Togg yönetim kurulu üyeleri misafirimiz olacak. Togg 177 binin üzerinde sipariş aldı. Ülkemiz, ilk yerli otomobiline sahip çıktı.

Her başarının ardında, işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret var.

Üretilecek ilk Togg'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi inşallah ilk aracımızı teslim alacağız.

Karadeniz Gazı

Arife Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak.

İki bayramı bir arada yaşayacağız.

1000 madenci alınacak

10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alacağız.

Ankara-Sivas hızlı tren hattında seferler başlıyor.

"Milletimizin ferasetine güveniyoruz"

Önceki gün Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre benimle birlikte 4 aday bulunuyor. Bu gelişmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Milletimizin basireti ve ferasetine güveniyoruz.

Milletimizin 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz.

"Siyasi bir mevta olacak"

Milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır sürdürdüğü demokrasi yolculuğunu yine sürdürecek.

Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse engel olamayacak.

Kavgadan, kaostan başka hiçbir vaadi olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayacak, siyasi bir mevta olacak.

"Hadsizlere gereken cevabı vereceğiz"

Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymazlığına rağmen biz taviz vermeyeceğiz.

Böyle bir dönemde bile çıkar peşinde koşanlara itibar etmeyeceğiz. Hadsizliklere gereken cevabı vereceğiz.

Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz.

"14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir"

PKK ile FETÖ ile diğer terör örgütleri ile, onları üzerimize salan karanlık mahfiller ile yürünen yolun hayra çıkması imkansızdır.

Ekranları başında bizi izleyen milletim öyle inanıyorum ki, bu gerçekleri görüyor ve biliyor. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı da verecektir.

Ana muhalefetin başındaki zat terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor, yavru muhalefet nasıl tanımlıyor? Biz bunları milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok.

"Vatandaşlarımız bunların farkına varsın"

Anlatalım ki, vatandaşlarımız bunların farkına varsın. Hiçbir siyasi parti, terör örgütleri ile arasındaki mesafeyi net bir şekilde belirlemeden meşruiyet kazanamaz.

Yıllardır Meclis'te temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı üzerindeki meşruiyeti kaldıramamış bir parti zaten var.

CHP'nin kendisinin aynı karanlık siyasete yönelmesi demokrasimiz adına endişe vericidir.

"Mağaralara biz gömdük"

PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısını, parlamentoda ziyaret eden ana muhalefet partisi değil mi?

Ana muhalefet partisi gizli kapılar arkasında onlarla ne görüştü, neleri vadetti, nelerin pazarlığını yaptı?

Biz suhuletle terör sorununu çözmek için her şeyi yaptık. Terörle mücadeleyi elhamdülillah Cudi'de, Bestler Dereler'de veriyoruz. Onları oralarda o mağaralara biz gömdük.

"Demirtaş'ın suçu yok çıkaracağız diyor"

Ana muhalefetin başı ne diyor? 'Demirtaş'ın suçu yok çıkaracağız.' diyor. Sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın? Milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük.

‘Sana söz baharlar gelecek’ diyenler, bu zihniyetle Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirirler.

Bunların baharı milletimiz için kara kıştan beterdir. Tarihe düşmek adına ikazımızı yapıyoruz. Milletimizin 14 Mayıs'ta en isabetli kararı vereceğinden şüphe duymuyoruz."