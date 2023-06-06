Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kurban bayramı tatil süresinin 9 gün olduğunu açıkladı.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
Bayram tatili 9 güne çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
"Vatandaşımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.
İşte Kurban Bayramı tatili günleri
- 24 Haziran Cumartesi - Hafta sonu tatili
- 25 Haziran Pazar - Hafta sonu tatili
- 26 Haziran Pazartesi - İdari izin
- 27 Haziran Salı - İdari İzin
- 28 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
- 29 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
- 30 Temmuz Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
- 1 Temmuz Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
- 2 Temmuz Pazar - Hafta sonu tatili