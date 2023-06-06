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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kurban bayramı tatil süresinin 9 gün olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayram tatili 9 güne çıkarıldı
Kamusaati
Kamusaati
06 Haziran 2023 Salı 23:35

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

"Vatandaşımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.

İşte Kurban Bayramı tatili günleri

  • 24 Haziran Cumartesi - Hafta sonu tatili
  • 25 Haziran Pazar - Hafta sonu tatili
  • 26 Haziran Pazartesi - İdari izin
  • 27 Haziran Salı - İdari İzin
  • 28 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
  • 29 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
  • 30 Temmuz Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
  • 1 Temmuz Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
  • 2 Temmuz Pazar - Hafta sonu tatili


Kaynak: Kamu Saati Özel
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