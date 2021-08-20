Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Aşı olmayan öğretmen haftada 2 kez test yaptıracak

Yaklaşık 5,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte aşı olmamış öğretmen ve üniversite öğrencilerinden düzenli olarak PCR testi isteyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili öğrenciler, öğretmenler ve diğer personellerden PCR testi isteneceğini duyurdu.



HAFTADA EN AZ 2 DEFA PCR TESTİ İSTENECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz” dedi.