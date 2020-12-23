Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman ve ne kadar yatacak? KYK burs ve kredi ilk ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK burs paraları ödeme tarihleri merak edildi. Devlet tarafından verilen KYK bursu ve kredisi imkânlarından yararlanma hakkı kazanan öğrenciler, ilk olarak e Devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemlerini tamamladı. Ocak ayında açıklanması beklenen burs ve kredi paraları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin gündeminde KYK burs paraları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. KYK taahhütname onayı 11 Aralık tarihine kadar e-Devlet üzerinden verilerek KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri için araştırmalar sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, değerlendirmeler sonucunda geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak devletin vereceği bu maddi imkândan yararlanacak öğrenciler burs paralarının yatırılacağı tarihe gözlerini çevirdi. Peki KYK burs paraları ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ve kredi ilk ödeme tarihleri ne zaman yapılacak?

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci için de yeni bir süreç başlamıştı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından kyk burs ve kredi ilk ödemelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor…

2021 YENİ BURS VE KREDİ MİKTARLARI

"Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum."

KYK BURS PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi başvuru ücretlerinin Ocak ayı içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor. KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarları

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.