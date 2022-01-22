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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı

TELE 1 televizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çirkin benzetmeler yapan Sedef Kabaş, tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş tutuklandı
22 Ocak 2022 Cumartesi 23:21

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, çirkin sözlerle hedef almıştı.

Aktaş, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." demişti. Kabaş'ın bu çirkin sözleri siyasilerden ve sosyal medyadan büyük tepki gördü.

TUTUKLANDI

Hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kabaş, sevk edildiği mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaretten' tutuklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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