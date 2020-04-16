Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz anlarını başarılı bir şekilde yönetmesi, kendisine olan desteği artırdı. Durum, anketlere de yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Giderek Artıyor! İşte Şaşırtan Anket Sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz anlarını başarılı bir şekilde yönetmesi, kendisine olan desteği artırdı. Durum, anketlere de yansıdı. Türkiye, koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlattı. Dünyada birçok ülkeden önce alınan güçlü tedbirler, virüsün etkisini kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yönetilen süreç, halkın da takdirini kazandı. Kriz anlarının başarılı bir şekilde yönetilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği artırdı. Ortaya çıkan tablo, anketlere de yansıdı. CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1. BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DESTEK YÜZDE 55,8 Kamuoyu araştırması yapan Metropoll'ün “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusuna yanıt verenlerin yüzde 55,8'i, Erdoğan'ı desteklediğini söyledi. Bu soruya "Evet" yanıtı verenlerin şubat ayındaki oranı yüzde 41,1 seviyesindeydi. SİYASİ PARTİLERE GÖRE DAĞILIM Erdoğan'ı destekleyenlerin partilere göre dağılımı da Metropoll'ün verilerinde ortaya kondu. Buna göre; AK Partililerin desteği yüzde 86,1'den yüzde 92,6'ya, MHP'lilerin desteği yüzde 60,9'dan yüzde 73,3'e çıktı. CHP'lilerin Erdoğan'a desteği ise yüzde 4,3'ten yüzde 19,6'ya yükseldi. Bu oran, İyi Partililerde yüzde 9,7'den yüzde 23,8'e çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kriz yönetimlerindeki başarısı da anketlere yansıdı. 17-25 Aralık operasyonu: Destek yüzde 71,1 30 Mart seçimleri: Destek yüzde 51,1 7 Haziran seçimleri: Destek yüzde 58,6 1 Kasım seçimleri: Destek yüzde 47,7 15 Temmuz süreci: Destek yüzde 67,6 16 Nisan referandumu: Destek yüzde 52,4 24 Haziran seçimleri: Destek yüzde 49,3 31 Mart seçimleri: Destek yüzde 45,9 23 Haziran seçimleri: Destek yüzde 44,2 Suriye operasyonu: Destek yüzde 48 Koronavirüs salgını: Destek yüzde 55,8 TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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