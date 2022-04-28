Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'li Özgür Özel'in tehdidi soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında avukatlarının manevi tazminat davası açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından yargılanma tehditlerinin hatırlatılması üzerine net bir açıklama yaptı.

Özgür Özel'i "Adı Özgür ama soyadı çok garip" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tehditlerin bedelinin hukuk önünde sorulacağını belirterek avukatlarının dava açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Özgür Özel ile ilgili ardından da Gezi Parkı davasında tutuklanan Osman Kavala ile ilgili konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bedel ödeyecektir, ağzı bozuk tiplerin hepsine dava açacaklar

Erdoğan, Osman Kavala ve Özgür Özel ile ilgili şunları söyledi:

"Bu zatın ifadeleri, tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum olmayacak ama en azından manevi tazminat boyutunda, bedel ödeyecektir. Avukatlarımız davaları açıyor. Aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tiplerin hepsine dava açacaklar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açacak. Bunlar manevi tazminat davalarıdır.

Bu işin AİHM'le alakası yok

Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar.

Artık AİHM'lik iş kalmadı. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi.

Hüküm giydiği için bu işin artık AİHM ile alakası yok. AİHM alacak bakacak edecek, hüküm giydi diyecek. Bu işi artık masadan kaldıracak.

Yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörü.. Bedelini ödeyecek

Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Türk yargısının verdiği karara herkes saygı duymak zorundadır. Başka ülkede hukuk var da bizim ülkede yok mu? Yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle, devleti hiçe sayan.. Bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu."