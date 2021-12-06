Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret soruldu

Katar ziyareti öncesindeki basın toplantısında kendisine 'asgari ücret' ile ilgili soru yöneltilen Erdoğan,"Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sorular arasında milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret meselesi yer aldı.

"İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ"

Erdoğan, A Haber muhabirinin "Asgari ücretin 4 bin TL'nin altına düşülmemesi konusunda kulise bazı yansıyan bilgiler var. Sizin gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslı Hanım sen beni köşeye sıkıştırıyorsun, biliyorsun görüşmeler sürüyor. Görüşmelerle birlikte bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir. Bunları göreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız."

"EN UYGUN VE İDEAL OLANI MASAYA YATIRACAĞIZ"

Asgari ücret noktasında en uygun ve en ideal olan brüt ve net miktarı masaya yatıracaklarını belirten Erdoğan, "Nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Sadece bu dönemde alınacak karar değil, önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz ve bu kararla beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.