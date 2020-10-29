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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli

Cumhuriyet'in 97. yılında Anıtkabir'e ziyaret geçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çıkışta coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli
29 Ekim 2020 Perşembe 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan a Anıtkabir de sevgi seli #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne günün anlam ve önemine dair mesajlarını yazdı ve tören sona erdi.

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