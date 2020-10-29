Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi seli

Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son dakika! Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Nice Belediye Başkanı Estrosi, olayın bir terör saldırısı olabileceğini duyurdu. Fransız politikacı Le Pen, olayda bir kadının başının kesilmiş olarak bulunduğunu söyledi.