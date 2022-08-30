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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada bir grup vatandaş, "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir'de sevgi gösterisi
Kamusaati
Kamusaati
30 Ağustos 2022 Salı 12:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün naaşına bırakılan çelenkin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Devlet Mezarlığı'na ziyaret için Anıtkabir'den ayrılmak üzere hareket eden Erdoğan, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Anıtkabir'de 'dik dur eğilme, bu millet seninle' sloganı

Bunun üzerine bir grup vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

Grubun klasikleşen, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganını attığı görüldü.

Öte yandan sosyal meydada hızla yayılan video sonrası muhalif kesimler atılan slogana tepki gösterdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

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