Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelerine devam ediyor...

Son müjde eğitim camiasına geldi.

Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandırdı.

45 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamalarda ise deprem bölgelerinin öncelikli görev bölgeleri olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum



Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.



Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.



Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."