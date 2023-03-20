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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını, bu görevlendirmelerde yaraların sarılması bakımından deprem bölgelerinin öncelikli olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
Kamusaati
Kamusaati
20 Mart 2023 Pazartesi 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdelerine devam ediyor...

Son müjde eğitim camiasına geldi.

Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandırdı.

"45 bin öğretmen atayacağız"

45 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamalarda ise deprem bölgelerinin öncelikli görev bölgeleri olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Öncelik deprem bölgelerinin

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum

Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz.

Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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