CTE görevde yükselme yazılı sınav sonuçları belli oldu

Ceza ve Tevkfevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçları açıklandı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav sonuçları açıklandı.

İşte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama;

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 4 Eylül 2021 tarihinde yapılan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yazılı kısmına ait sonuçlar 06.10.2021 tarihinde https://semsinav.ankara.edu.tr/basvurular/surekliegitim/giris adresinde yayınlanmıştır. Adaylar sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Adaylar; sınav sonucuna ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren (06.10.2021) en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze yapacaklardır. Genel Müdürlüğümüz adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ANKÜSEM'e gönderecektir. ANKÜSEM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğümüze bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Genel Müdürlüğümüz tarafından bildirilecektir.

Adayların, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25.-TL (Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu, itiraz gerekçesi ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğümüz Planlama ve İstihdam Bürosu'na UYAP üzerinden ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

Süresi geçtikten sonra (12.10.2021 tarihinden sonra) yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından, başvuru şartları açısından yapılacak inceleme neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bilahare ilan edilecektir.