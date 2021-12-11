Cristiano Ronaldo geldiği gibi gidiyor! Real Madrid'den herkese küçük dilini yutturacak hamle

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo için ortaya atılan Real Madrid iddiası gündeme bomba gibi düştü. Portekizli yıldızı ocak ayına kadar takip edecek İspanyol devinin ara transfer döneminde imzayı attırmak için harekete geçebileceği öğrenildi.

Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 9 sezon formasını giydiği Real Madrid'e geri dönme ihtimali futbolseverleri heyecanlandırdı. İspanyol devinin ara transfer döneminde Portekizli yıldızı takıma kazandırmak için harekete geçeceği öne sürüldü.

OCAK AYINA KADAR DURUMU İZLENECEK

Fotomaç'ın Football Insider'dan aktardığı habere göre, İspanya La Liga devi Real Madrid, ocak ayında Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Başka bir kaynak ise Real'in Ronaldo'nun ocak ayına kadar olan durumunu izlediğini ve cesaretlendirilirse harekete geçebileceğini söyledi.

REAL MADRİD TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de geçirdiği 9 sezon boyunca attığı 450 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Real Madrid formasıyla 4 kez Altın Top ve 12 kupa kazandı.