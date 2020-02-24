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Covid-19 Korona (Corona) Virüsü İçin Aşı Bulundu!

Covid-19 Korona (Corona) Virüsü İçin Aşı Bulundu!, Corona virüsü tedavisi bulundu, Çinde yapılan uzun araştırmalar sonucunda korona virüsü için aşı bulundu, Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Hanhui tarafından yapılan bu açıklama dünya çapında büyük yankı buldu Detaylar haberde...

Covid-19 Korona (Corona) Virüsü İçin Aşı Bulundu!
24 Şubat 2020 Pazartesi 18:44

Corona virüsü  için aşı bulundu!

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Hanhui, Moskova'da Rus basınına yaptığı duyuru esnasında : şunlara kaydetti

* Çin'de ikamet eden bilim insanları bulduğu ilaç etkisini kanıtladığı ve testleride  başarılı şekilde ilerlediğini anlattı . ilaçlara dönük çalışmaların bitik kısmının az süre içerisinde bitirilmesi amaçlanıyor ve Şubat sonuna kadar Çin'deki tüm illerde hayat normale dönecek çok az kaldı .

* Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi amaçlanıyor . Dünya Sağlık Örgütü'yle iş yapıyoruz. Ekibimizin arasında 2 Rus bilim insanları  da var. Rusya'ya ve halkına destek için çok minnetdarız .

İlk olarak Çin'in Hubei bölgesi olan Wuhan'da meydana gelen corono virüsü kaynaklı şu ana kadar 2 bin 600'e yakın kişi yaşamını yitirdi. Virüs, son olarak İran ve Irak'ta görüldü. Hız kesmeyen virüs KKTC ve Türkiye'ye bulaştığı bilinmekte

Sıtmaya karşı kullanılan sovyet ilacının corona virüs içinde etkişli olduğu idda edildi.

Korona Virüs Nedir? Corona / Covid-19 Korona Virüs Belirtileri Çeşitleri ve  Korunma Yöntemleri Neler?

Flaş iddia... Corona virüsü için aşı bulundu!
 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Covid-19 #Korona #corona virüs #Corona #Korona virüsü tedavisi
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