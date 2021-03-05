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'Cougar' tipi helikopterler bugüne kadar 3 kez daha düştü

'Cougar' tipi helikopterler bugüne kadar 3 kez daha düştü

'Cougar' tipi helikopterler bugüne kadar 3 kez daha düştü
05 Mart 2021 Cuma 00:29

Bitlis - Tatvan kırsalında kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 9 personel şehit olurken, 4 personel ise yaralandı.

Gelen bu son dakika haberi yürekleri dağlarken, düşen 'Cougar' tipi helikopterle ilgili bir detay üzüntüleri daha da artırdı.

DAHA ÖNCE 3 KERE DAHA DÜŞTÜ

Kara Kuvvetleri´nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin, ülkemizde daha önce 3 kere daha düştüğü öğrenildi.

Meydana gelen bu kazalarda toplamda 28 askerimiz şehit olurken, bugün bu sayı 37'ye yükseldi.

1997'DE 11 ŞEHİT

İlk kaza 4 Haziran 1997'de gerçekleşti. Kuzey Irak'taki operasyonlara katılan askerleri taşıyan Cougar tipi helikopter, PKK'nın attığı füze ile vuruldu, helikopterdeki 11 asker hayatını kaybetti.

2003'TE 4 ŞEHİT

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde de 29 Nisan 2003'te gerçekleşti. Eğitim uçuşu yapan AS532 Cougar helikopter, yüksek gerilim hattına takılarak düştü, olayda 4 asker hayatını kaybetti, bir asker ise ağır yaralandı.

2017'DE 13 ŞEHİT

Son kaza ise Şırnak'ta yaşandı. Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Cougar tipi helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 askerimiz şehit düştü.

SON KAZAYLA BİRLİKTE TOPLAM ŞEHİT SAYIMIZ 37'YE YÜKSELDİ

Şırnak'ta yaşanan son kazanın ardından bugün de Bitlis'te meydana gelen helikopter faciası, toplamda 37 vatan evladına mezar oldu.

Cougar tipi helikopterler bugüne kadar 3 kez daha düştü #1

DÜŞEN HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ

Bitlis'te düşen askeri Cougar tipi helikopterin özellikleri de belli oldu. Tam adı AS 532 Cougar olan helikopter, iki motorlu olup çok amaçlı olarak kullanılıyor.

İlk kez 1977 yılında uçan Cougar tipi helikopterin ilk versiyonu, 1330kW Turbomeca Makila 1A1 turboshaft motor ile donatıldı. 1990 yılında ise tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.

Sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılan helikopterin değişik görevler için farklı versiyonları kullanılmaktadır.

Cougar tipi helikopterler bugüne kadar 3 kez daha düştü #2

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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