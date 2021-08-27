Çorum’da bir ablamızdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: “Çocuğuma dokunma”

Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, sokakta gördüğü bir vatandaşın halini ve hatırını sordu. Sorulan soruya "Sağ ol, çocuklarıma dokunma" cevabını alan Kılıçdaroğlu, arkasını dönüp yürümeye devam etti. Daha sonrasında ise kadının "Hadi yürü, yürü" diye bağırması sosyal medyada gündem oldu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün içinde Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek iş insanlarıyla buluşmuş ve daha sonrasında ise STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelmişti. Hatta Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada "Çorum aynı zamanda ciddi ihraç yapan bir ülkedir" ifadelerini kullanması sosyal medyada çok konuşulmuştu.

HATIRINI SORDUĞU VATANDAŞTAN BEKLENMEDİK TEPKİ

Sosyal medyada gündem olan bir başka videoda ise Kılıçdaroğlu, sokakta gezdiği sırada yanında çocukları da bulunan bir vatandaşa selam vererek yaklaştı. "Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek Kılıçdaroğlu'nun hatır sorduğu kadın, hiç beklenmeyen bir tepki vererek çocuklarının yanına yaklaşılmasına izin vermedi.

ARKASINDAN "HADİ YÜRÜ" DİYE BAĞIRDI

Sorduğu soruya "Sağ ol, çocuğuma dokunma" diye yanıt alan Kılıçdaroğlu, bu tepki karşısında geri döndü. Kadının daha sonrasında Kılıçdaroğlu'nun arkasından "Hadi yürü, yürü" diye bağırması sosyal medyada tepki topladı.