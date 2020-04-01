Coronoya karşı yardım için personelden maaş kesintisi yapacaklar iddiası

Sözcü,Cumhuriyet,solhaber,gerçek gündem gibi haber sitelerinin Botaş ile ilgili yaptığı haber..

Sözcü gazetesinin haberine göre

Milli Dayanışma Kampanyası’na gönderilmek üzere çalışanların maaşından 400 TL'ye kadar kesinti yapacak. Kesinti çalışanlara resmi bir yazı ile duyuruldu. BOTAŞ yetkilileri "Kimseyi bağış yapması için zorlamıyoruz. Bağış yapmak bizim kurum kültürümüzde var" ifadelerini kullandı.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇALIŞANLARDAN 200 İLA 400 TL ARASINDA KESİNTİ YAPACAKLAR

Çalışanlara gönderilen SMS ve e-postaya göre kapsam dışı personelin maaşından 400 TL, kapsam içi personelin maaşından ise 200 TL kesinti yapılacak. Bu miktarlardan daha az veya daha fazla bağış yapmak isteyen personel durumu yönetime bildirecek.

SOSYAL MEDYADAN ÇOK CİDDİ TEPKİLER GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Hukukçu Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından karara tepki göstererek şöyle yazdı:

* Bir yanda belediyelere GÖNÜLLÜ bağış yapan insanlara akıl/hukuk dışı zorluklar çıkartılıyor, bir yanda emekçiler için bağış yapmak gönüllü değil, zorunlu tutuluyor!

* Maaşınızdan kesilecek “bağış”a katılmak istemiyorsanız bildiriyorsunuz, onlar da sizi bir güzel fişliyor.

CORONA VAKALARI ARTARSA KAMUDA ÇALIŞAN MEMUR VE İŞÇİLERDEN DE MAAŞ KESİNTİSİ YAPILABİLİR Mİ?

KKTC yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde kamuda çalışan personellerden maaşlarının ;%25 oranında korona virüsü salgını tehditi için kesinti yapılmaya başlandı.Peki ülkemizde kamuda çalışan personellerden bu kesinti yapılabilir mi?

Elbette biz ülke olarak çok yardımsever bir milletiz.Devlet resmi olarak bir kesinti yaparmı onu bilmiyoruz ancak böyle bir uygulamayı durum çok vahim bir hale gelirse yapabilir görüşündeyiz.

Şuanda böyle bir durum söz konusu bile değil.Çünkü hem Türkiye'de Avrupa ülkelerine nazaran durum iyi, hemde devletimizin bu ağır yük karşısında en iyi sınavlarından birini verebileceğini de biliyoruz.

Bu konularda devletimizin her zaman yanında olmalıyız,onların kararlarına saygı ile yaklaşmalıyız.Elbette eleştirilecek konular olursa herkes herkesi eleştirebilir.Ancak bu olağanüstü bir durumda siyaset yapmak değil, birlikte olma zamanı!

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğalgaz faturalarına hiç bir yardımı dokunmayan BOTAŞ'ın Genel Müdürü, çalışanlarının maaşından zorla kesinti yapıyor ve bunun adına yardım diyor” ifadesini kullandı.

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KAYNAK: KAMUSAATI.COM