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Corona virüsüne yakalanan vaka sayısı yine katladı!Bakanımız gece yarısı açıkladı

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Corona virüsüne yakalanan vaka sayısı yine katladı!Bakanımız gece yarısı açıkladı
18 Mart 2020 Çarşamba 23:26

FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI:18 MART 2020

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim

MALESEF VAKA SAYISI TAM 191 OLDU

Bakanımızın biraz önce yaptığı açıklama da vaka sayısının 191 olduğu açıklandı..Yani dünkü rakamın 2 katına çıktı...Sayı malesef katlanarak devam ediyor.

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