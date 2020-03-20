Corona virüsüne yakalanan vaka sayısı yine katladı!Bakanımız gece yarısı açıkladı 21 Mart 2020

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FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI:21 MART 2020

20 Mart Cuma Bugün 5 hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 311 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim

MALESEF VAKA SAYISI TAM 670 OLDU

Bakanımızın biraz önce yaptığı açıklama da vaka sayısının 670 olduğu açıklandı..Yani dünkü rakamın 2 katına çıktı...Sayı malesef katlanarak devam ediyor.

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