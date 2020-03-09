Corona Virüsüne iyi geliyor diye sahte içkiden 27 kişi öldü!

Alkol corona virüsüne iyi gelir mi, içki içmek corona virüsünü tedavi eder mi

Tüm dünya 2020 yılında ne umutlarla girdi..2020 yılındaki özellikle tıp ve bilim alanında büyük heyecanlar yaşanacaktı..Ancak 2020 öyle gelmedi..Her ne kadar 2019'un sonlarına doğru çıksa da bu illet virüs Corona,2020 yılının daha ilk günlerinde canlar almaya başladı.

CORONA VİRÜSÜNE İYİ GELİYOR DİYE SAHTE İÇKİ ALDILAR ÖLDÜLER

Tüm dünyanın başı corona virüsü ile dertte..Öyle ülkeler var ki bu konuda çok daha sıkıntılı.Bunların başında İran geliyor.İran'da Corona Virüsüne iyi geliyor diye içilen sahte içkiden yüzlerce insan zehirlendi ve tam 27 kişi hayatını kaybetti.

BU ŞOK OLAY BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİ ACI TABLO TAM 27 ÖLÜ!

Tamam corona için müthiş önlemler alınıyor,ülkeler tedirgin..Her hazırlığı yapıyorlar ancak sahte içkide çare bulmak isteyen 27 İranlı malesef feci bir şekilde can verdi

Zaten corona virüsü ile başı ciddi şekilde belada olan İran,şimdi de sahte içkiden ölümlerin artması ile endişe içerisinde.3,4 gün içerisinde acil servislere başvuranların sayısı yüzlerle ifade ediliyor.

Corona Virüsüne alkol iyi geliyormuş söylentisi bunu da yaptırdı!

Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı." dedi.

İran Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi.Yani buna açılamalara göre alkolün corona virüsüne iyi geliyormuş söylentisine inanıp da sahte içki tüketen 27 İran vatandaşı hayatını kaybetti.

Kısacası corona virüsü İran'a hiç iyi gelmedi.

ÜLKEMİZDE EN UFAK BİR VAKAYA RASTLANMAMASI HALKIMIZI SEVİNDİRİYOR

Tüm dünyayı sarsan Corona vakasına ülkemizde rastlanmaması,halkımızı rahatlatıyor.Özellikle sağlık bakanlığımızın yoğun çalışması ve tüm vakalara süpheci yaklaşımları ile birlikte virüs Türkiye'ye girmedi.Dünya da büyük tedirginlikle izlenen corona virüsü için lütfen her şeye rağmen ellerinizi her zaman yıkayın,R.Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi tokalaşmamaya özen gösterin.

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