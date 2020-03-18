Corona virüsünden dolayı Türkiye'de kaç ölüm oldu,vaka sayısı kaça yükseldi 19 mart 2020

Bakanımız Fahrettin koca corona vakası son dakika açıklaması 18 mart 2020

FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI:18 MART 2020

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim

MALESEF VAKA SAYISI TAM 191 OLDU

Bakanımızın biraz önce yaptığı açıklama da vaka sayısının 191 olduğu açıklandı.Fahrettin Koca,ölen hastanın erkek olduğunu bildirdi.Malesef hasta sayımız yine katlanarak 200'e yaklaştı ve 191 oldu!Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde malesef bu durum artarak devam edecek.

Lütfen bakanlığımızın uyarılarına şiddetle uyunuz,Ortamı havalandırın,kalabalık ortamlara girmeyin,gerekirse maske takın mümkünse dışarı çıkmayın.

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