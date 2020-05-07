Corona virüsü nedeni ile kullanımı şart olan maske kaç liradan satılıyor

Ticaret bakanlığı maske fiyatını belirledi!

Corona virüsü nedeni ile tüm dünyada ciddi derece de maske sorunu vardı.Ülkemizde maske üretiminde herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen dağıtımında yaşanan aksaklıklar nedeni ile yeniden para ile satılmasına karar verildi.

1 ADET MASKE KDV DAHİL EN FAZLA 1 LİRA OLACAK

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında en fazla 1 liraya satılacağını açıkladı. İlk olarak İstanbul'da başlayacak uygulamayla maskeler 50'li paketlerde satılacak. Önümüzdeki haftadan itibaren 10'lu paketlerde de satış olacak.