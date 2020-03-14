Corona virüsü nedeni ile bakanlıktan geldik,evinizi dezenfekte edeceğiz deyip spreyle bayıltıp evi soydular dolandırıcılar

Sağlık bakanlığından geldiklerini iddia edip,spreyle ev sahibini bayıltıp evlerini soydular,

Corona deyip kapıyı çaldılar,evi soyup kaçtılar

Yeniçağ gazetesinin haberine göre dolandırıcılar,Corona virüsünü fırsat bilip, evlerin kapısını çaldılar,kapıyı açan kişiyi spreyle bayıltıp evi soyup kaçtılar.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünya alarmda. Salgın şuana kadar 190’dan fazla ülkeye sıçrarken, hırsızların yeni yöntemi şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada paylaşılan bir mesajda, dolandırıcıların korona virüs testi yapacakları iddiasıyla ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soydukları belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"10 dakika önce kapı çaldı ve kimsiniz diye sorduğumda, Sağlık Bakanlığı’ndan tarama yapmak için geldiklerini söylediler. Ne taraması dedim ve Corona için dediler. Bende istemiyorum dedim kapattım kapıyı. Ardından Sağlık Bakanlığı’nı aradım (184 SABİM) ve böyle bir hizmetleri var mı diye sordum. Telefon numaramı aldılar ve bakanlıktan dönüş yapılacağını söylediler. Dönüş yaptılar ve sabahtan beri 100’ün üzerinde ihbar aldıklarını ve hırsızların ev sahiplerini spreyle bayıltarak evleri soyduklarını söyledi ilgili kişi. Dikkat edelim lütfen"

Lütfen böyle bir durumda,155 alo polis ihbar hattını arayınız.

Sağlık bakanlığının şuanda zaten öyle bir uygulaması yoktur!Sağlık bakanlığımız zaten yapacağı her eylemi resmi hesaplarından ya da basın toplantısı ile açıklıyor.

Her ne şekilde olursa olsun Corona virüsü için bakanlıktan geldi,evi temizleyeceğiz,dezenfekte edeceğiz,test yapacağız sizlere diyen olursa kesinlikle kapıyı açmayınız ve hemen polisi arayınız