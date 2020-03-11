Corona Virüsü hangi ilimiz de hangi şehrimizde görüldü? 11 mart 2020

Sağlık bakanlığı açıklamasında korona virüsü hangi il de görüldü, corona virüs hangi şehirde bulundu,CORONA VİRÜSÜ HANGİ İLİMİZDE ORTAYA ÇIKTI

SON DAKİKA GECE AÇIKLAMASI..

Sağlık bakanı korkulan ve merak edileni açıkladı..Türkiye'de ilk Corona Virüsü vakası resmi olarak açıklandı!Corona virüsünün Türkiye'de bir erkek vatandaşımızda pozitif çıktığını bakanımız resmen açıkladı.

Bakanımız, virüsün Avrupa üzerinden geldiğini de söyledi.

CORONA (KORONA) VİRÜSÜ HANGİ İLİMİZDE GÖRÜLDÜ?

Acı ve endişe verici açıklamayı biraz önce yapan Fahrettin Koca, dünya geneline yayılan corona virüsü tehdite devam ediyor.11 mart 2020'nin ilk saatlerinde yapılan bu resmi açıklama tüm illerimizdeki vatandaşlarımızı endişeye sevk etti.Peki ilgili corona virüs hangi ilimizde bulundu? Bakanımız bu soruyu yanıtlamadı.Çünkü ilgili şehri ve hastayı ifşa etmemek için.Son derece doğru bulduğumuz bu duruşu için bakanımızı tebrik ediyoruz.Ayrıca bulunduğu bölgedeki hastanedeki yatan hastaları da tedirginliğe sürüklememek gerekiyor.

Hangi ilde olup olmadığı belki ileri ki günlerde açıklanacak.Endişelenecek bir durum söz konusu değildir.Yayılmayı önleyici onlarca tedbirler alınmaktadır.Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı sayesinde ,biz dünyayı uyarırken bu öldürücü virüse de kendimizi hazırladık.

Bir ya da birkaç vaka salgın olarak gözükmemektedir.Vaka tamami ile izole edildi.Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz.

KAMU PERSONELİNİN YURTDISINA ÇIKMA ENGELLENECEK!

Zaruri bir sebeb olmadığı sürece hiçbir Türk vatandaşının yurtdışına çıkmaması gerektiğini söyledi bakanımız.Ayrıca kamu personelinin yurtdışı yasağı geleceğini de söyledi.

kaynak: kamusaati.com