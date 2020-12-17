Corona virüs aşısı öldürür mü, Coronavirüs aşısı vurulmak doğru mu

corona aşısı vurulmak doğru mu,corona aşısı vurulmazsak ne olur, corona aşısı vurulmazsak ceza varmı

Tüm dünyayı sarsan covid-19 neredeyse tüm dünyanın düzenini değiştirdi.Hal böyle iken bu işin daha da uzamaması için bir an önce aşı çalışmalarına başlandı.Peki corona virüs aşısı gerçekten salgının önüne geçebilecek mi soruları sorarken herkes Abd'den şok bir haber geldi!

CORONA AŞISI VURULDU 10 DK SONRA KENDİNİ YOGUN BAKIMDA BULDU!

Sözcü gazetesinin haberine göre, Corona virüsü aşıları dünyanın birçok bölgesinde kullanılmaya başlanırken iki Türk bilim insanının kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili korkutan bir gelişme yaşandı

ABD’nin Alaska eyaletindeki Juneau kentindeki Bartlett Bölge Hastanesi’nde görevli iki sağlık çalışanı Pfizer ve BioNTech’in corona virüsü aşısını olduktan sonra fenalaştı. Salı akşamı diğer meslektaşlarıyla aşı olan bir kadın çok kısa bir süre içerisinde ağır alerjik tepki verdi.

10 DAKİKADA FENALAŞTI

Hastanede bakıma alınan orta yaşlı kadının daha önce hiç alerjisi bulunmadığı belirtildi. Yoğun bakıma kaldırılacak kadar ağır duruma gelen kadının solunum yollarının şiştiği ve cildinde izler çıktığı açıklandı.

İsmi açıklanmayan sağlık çalışanının aşı olduktan 10 dakika içinde fenalaştığını açıklayan yetkililer, alerjik reaksiyonu ortadan kaldırmak için bir antihistamin aldığını da söyledi.

Corona virüs aşısı öldürür mü

Malesef birçok insan bu soruyu soruyor,atasözümüzde de dediği gibi yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım..Ancak Covid-19 dan korunmak için ve bu illetin bitmesi için tek çare aşı..Lütfen aşı olmaktan korkmayın.Korona virüsü aşısı öldürmez ancak corona öldürür.Mutlaka bilim insanlarımız hekimlerimiz ve bakanlığımız tüm önlemleri almış durumdalar.Corona virüs aşısının öldürür mü gibi saçma sapan sorular alıyoruz.Ancak bu konulara itibar etmeyin.

Elbette etkisi ya da yan etkileri bünyeden bünyeye değişecek ancak ciddi bir yan etkisinin olacağını hiç sanmıyoruz zira bu konu üzerinde o kadar iyi ve derinden çalışmalar yapılıyor ki..Yukarıda verdiğimiz hemşirenin fenalaşması normal karşılanabilir dediğim gibi bazı hassas bünyelerde alerjk bazı durumlar oluşacaktır..Hali ile daha 8-10 aylık bir çalışmanın ürünü bu aşı..

Coronavirüs aşısı vurulmak doğru mu

Elbette doğru..İnanıyoruz ki Sağlık bakanlığımız bizi bizden daha çok düşünüyordur.Faydası olmayan bir şeyi gelip de sizlere vurmazlar.Zaten bu covid bataklığından çıkmak için de aşıdan başka çare yok!

corona aşısı vurulmazsak ceza varmı

Şuan için bu sorunun cevabını kimse veremez.Ancak corona virüste bir düşüş olmazsa,salgının seyri değişmezse ve salgın için kullanılan aşılar cevap verirde yani aşı bizleri korursa devletimizin çıkaracağı bir yasa ile aşı vurulmak zorunlu kılınabilir.Unutmayın bu sadece kişisel bir durum değil.Keyfinize göre davranamazsınız bu toplumsal bir sağlık sorunu hatta sağlık kıyameti.Bu yüzden hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığı için aşı vurulmamız gerekirse devlet zorunluluk kararı da alabilir.