Corona vakası kaç oldu,Fahrettin koca twitter resmi açıklaması 22 mart pazar 2020

Sağlık bakanı resmi twitter korona virüsü açıklaması 22 mart pazar 2020,Türkiye'de 22 mart kaç kişi corona virüsünden öldü

Biraz önce resmi twitter hesabından açıklama yapan Sn. Sağlık bakanımız Fahrettin Koca

malesef yine acı rakamlar verdi.Her gün gece yarısına yakın yaptığı durum değerlendirmesini

halkımızla paylaşan Koca'nın işte corona virüsüne dair açıklaması

YENİ VAKA SAYISI : 289

ÖLÜM SAYISI: 9

Bir önceki güne yine artış eğiliminde olan corona virüs vakaları malesef

halkımızı iyice tedirginliğe sürüklemeye başladı.

21 Mart cumartesi günü vaka sayımız 947 iken bu gün yani 22 mart pazar 2020 tam 1236 oldu

Öte yandan ölüm sayımız 21 iken bugün malesef artarak 30 oldu.

İşte SAĞLIK BAKANIMIZ FAHRETTİN KOCA'NIN TWİTTER'DEN YAPTIĞI CORONA VÜRÜSÜ AÇIKLAMASI 22 MART 2020

Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.



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Çin,İspanya ve özellikle İtalya'yı göz önünde bulundurduğumuzda vaka sayılarının

günlük artış oranlarına bakarsak,tablo bizi malesef ürkütüyor.Eğer vaka ve ölüm

sayıları böyle devam etmeye devam ederse malesef korkulan olacak..

Bakanlık gerekli tüm tedbirleri önceden alarak krizin büyümesini engelledi

Eğer sağlık bakanımızın duruma önceden ciddi tedbirler alarak, durumun ilerleyişini

durduracak bir takım adımlar atmamış olsa idi,şuanda korkunç tablolarla karşılaşmış

olabilirdik.

Ancak hem bakanımızın hem de sağlık çalışanlarının önlemleri malesef yeterli olmayabiliyor.

Günlerdir Müthiş tedbirler alınıyor ancak vatandaş yine sokaklarda..

Dün hatırlarsanız olağanüstü tedbirler alınmıştı..65 yaş ve üzeri yaşlılarımıza dışarı

çıkma yasağı,lokanta ve pastanelerin sadece servis uygulamasına geçmesi vb..

Ancak duyarsız vatandaşlarımız devletimizin onca uyarısına rağmen yine sokaklarda.

Kamusaati.com olarak corona virüsünün çok çok dikkate alınacak ve hayati tehlike yaratacak

bir salgın hastalığın olduğunu önemle bildiririz.

Zaten basını,medyayı,hükümeti takip eden 8 yaşındaki çocuk bile biliyor artık durumun

ne kadar vahim olduğunu.

İtalya,İspanya gibi olmak istemiyorsak tüm önlemlerimizi alacağız ve gerisine takdiri ilahi diyeceğiz

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEBİLİR Mİ

Arkadaşlar kamusaati.com'a günde onlarca mail alıyoruz,sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı

ya da ne zaman olacak diye.Ancak şuanda kesin veya net bir tarih yok.

Eğer vakalar bu durumda artmaya devam ederse muhtemelen en sert tedbirlerden olan

olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Tüm ulusu tehdit eden bir olgu ile karşılaşıldığında bu tür tedbirlerin alınması olağandır.