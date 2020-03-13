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Tüm dünyayı tehdit eder duruma gelen Çin kökenli Corona Virüsünün ülkemizde de görülmesi,milyonlarca vatandaşımızı endişe ve paniğe sürükledi..Ülkemizde devletimiz var olsun ki öyle önlemler alındı ki belkide dünya da bu illet virüs konusunda en iyi durumdayız diyebiliriz.Ülkemizde şuana dek corona virüsünden ölen vatandaşımız olmadı..

Vatandaşımız Allah'a dua ediyor ve Hadis-i Şerifleri okuyor

Nüfüsumuzun hemen hemen tamamına yakınının müslüman olduğu bir ülkede yaşıyoruz.Her şeyin Allah'tan geldiğini ve ona sığınılması gerektiğini hepimiz biliyoruz.Elbette elimizden geldiğince Sağlık uzmanlarımızın ve Sağlık bakanlığımızın uyarılarını göz önünde bulundurarak salgına yakalanmamak için bir şeyler yapacağız.Ancak manevi olarak da yapacağımız bir şey var o da dua etmek..!

Corona (Korona) virüsü bulaşmaması ve korunmak için okunacak dualar

Salgın hastalıklara karşı birçok Hadis-i şerif olduğu gibi , birçok alimimizin de sözleri var.Bugün Cübbeli Ahmet Hoca'da bu konuda bazı açıklamalarda bulundu:

Bütün hamdler Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. Salât-u selâm bütün duâları kendisinden öğrendiğimiz Muhammmed Mustafâ (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in, Ehl-i Beyti’nin ve sahâbesinin üzerine olsun.

Corona Virüsü'nden korunmak için yapılacak dua, tüm salgın hastalıklardan korunmak için yapılan bir duadır:

"Ezhib'l be' se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama"

Duanın anlamı ise, "Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık kalmasın." Bu dua peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık, şifa dualarındandır.

-Affet Rabbim!.. Senin sonsuz rahmet ve merhametine sığınıyorum. Artık ben sadece âfiyet isterim, âfiyet!» demeye başladım. Derken hapishanenin kapısının açıldığını ve:

-Hamal Ömer nerede?» diye bağırıldığını işittim. Biraz sonra da beni dışarı çıkardılar ve salıverdiler. O gün bugündür, ben de bu duâyı tekrarlamaktayım.” (Bkz. Kuşeyrî, er-Risâle, s: 514)

“Bismillahi, e’ûzü bi-‘ızzetillâhi ve kurdatihî min şerri mâ ecidü min vece’î hâzâ.”

Allâhumme innî es’elüke’l-afve ve’l âfiyete fi’d-dünyâ ve’l-âhırah.”

Allâhümme innî e’ûzü bike min zevâli ni’metike ve tehavvüli ‘âfiyetike ve fücâeti nıkmetike ve cemî’ı sahatike.”

Bu duanın anlamı: Allah’ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım.”

Hastalığın nazar yüzünden geldiği düşünülüyorsa Nas süresi okunmalı

Kul, euzu birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Ayrıca Felak süresi de okunmalıdır,

Kul, euzu birabbil felâk, min şerri ma hâlak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffasâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

Allah tüm hastalıklardan ve belalardan sizleri korusun amin..

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