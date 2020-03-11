Corona (Korona) virüsü 14 gün kuralı nedir

Corona virüsü 14 gün kuralı nedir,corona virüsüne yakalandığımızı düşünürsek ne yapmalıyız

Corona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor..11 mart 2020 ilk saatlerinde Sağlık bakanımızın yaptığı açıklama tüm Türkiye'yi şok etti..Dünyayı kasıp kavuran onbinlerce ölüme sebebiyet veren Corona Virüsü ilk defa Türkiye'de görüldü..Hasta tamamen izole edildi ve salgına dair bir endişeye gerek olmadığı bildirildi.

Sağlık bakanlığının açıkladığı corona virüsü 14 gün kuralı nedir?

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca gurbetçimiz yaşıyor.Yani bu anlamda Türkiye'ye girip çıkan milyonlarca gurbetçimiz var.Özellikle yurtdışından gelen gurbetçilerimiz ya da yabancı turist veya iş seyahetine gelen kişilerin, 14 gün boyunca evde kalmasını öneren bir yaklaşımdır 14 gün kuralı.

Corona virüste 14 gün kuralı kendinden şüphe ederse,ve özellikle yurtdısından gelmişse 14 gün boyunca kendini evde izole etmesi gerekir.Eğer hastalığa dair ciddi bulgular oluşursa mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurarak durumu anlatmalı ve derhal izole bir şekilde tedavi altına alınmalıdır.

Kaynak: kamusaati.com