Çocuklu ailelerin bu yardımla yüzü gülecek! Başvurana 1.259 TL nakit destek! Siz de alabilirsiniz

Sosyal yardım ödemeleriyle dar gelirli ailelerin yükü hafifletilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapılıyor. Bu yardımla birlikte çocuklu ailelerin yüzü gülecek. 1.259 TL'lik nakit yardımdan faydalanmak için başvurular e devlet üzerinden yapılabiliyor....

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekler veriliyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ile çocuklu aileler rahat bir nefes alıyor. Bu yardıma başvuru yapanlara 1.259 TL nakit yardım yapılıyor. Başvurunuzu e devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemine SED sistemi deniyor.

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılıyor. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa gerçekleştiriliyor. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılabiliyor.

1.259 TL NAKİT YARDIM!

SED yardımı başvuruları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler başvuru yaptığı ve başvurusu onaylandığı takdirde 1.259 TL yardım almaya hak kazanıyor.

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılıyor. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanıyor.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine dilekçeyle, şahsen ve e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabiliyor.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.