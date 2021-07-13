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Çocuklarıyla pikniğe giden kadın, gölete düşerek yaşamını yitirdi

Aydın'da çocukları ve komşularıyla gölet kenarına pikniğe giden kadın, dengesini kaybederek gölete düştü. Durumu fark edip çığlık atan çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedenini buldu.

Çocuklarıyla pikniğe giden kadın, gölete düşerek yaşamını yitirdi
13 Temmuz 2021 Salı 10:13

Nazilli'ye bağlı Karaçay Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Emine Bulut (46), dün kızları İlknur (16) ve Edanur Bulut'u (14) da yanına alarak komşularıyla birlikte Güvendik Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti. Emine Bulut, iddiaya göre gölet kenarında yemek hazırlarken dengesini kaybederek suya düştü.

Çocuklarıyla pikniğe giden kadın, gölete düşerek yaşamını yitirdi

ÇOCUKLARI YARDIM İSTEDİ

Bulut'un düştüğünü gören kızları, çığlık atarak yardım istedi. Kız çocuklarının çığlıklarını duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmalarda, Emnie Bulut bulunamadı. Bugün sabah saatlerinde AKUT ve Muğla Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıçları göletin bulunduğu noktaya geldi.

Çocuklarıyla pikniğe giden kadın, gölete düşerek yaşamını yitirdi

28 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Gölette arama başlatan su dalgıçları, gölete düşen Emine Bulut'un cansız bedenine 15 saat sonra ulaştı. Bulut'un cansız bedeni, 28 metre derinlikte bulunarak çıkartıldı ve savcının incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Çocuklarıyla pikniğe giden kadın, gölete düşerek yaşamını yitirdi

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanenin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi sonrası Bulut'un cenazesi yakınları tarafından alınarak, Nazilli'nin Karaçay Mahallesi'ne getirildi. Çeşmebaşı Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Emine Bulut Eyriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çocuklarıyla pikniğe giden kadın, gölete düşerek yaşamını yitirdi

Çocuklarıyla pikniğe giden kadın, gölete düşerek yaşamını yitirdi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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