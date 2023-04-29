Çocuklarının gözü önünde karısını eşarpla boğdu, kuzenini de bıçaklayarak öldürdü

2023 Gelir Vergisi Dilimleri Ne Oldu?, 2023 yılı gelir vergisi dilimleri ne olacak?, 2023 gelir vergisi dilimleri nasıl hesaplanır?, Gelir vergisi ne kadar oldu 2023? Vergi hesaplaması şu şekilde yapılıyor. Örnek olarak 200.000 TL gelir elde ettiniz. 200.000 TL % 27'lik vergi diliminin içinde diye hepsi %27 üzerinden vergilendirilmiyor. 200.000 TL'nin 70.000 TL'si %15'den- 70.000 TL ile 150.000 TL arası %20'den- kalan 50.000 TL' de % 27 ile çarpılıyor.Ücretlilerin değişmesini istedikleri gelir vergisi tutarları, değiştirildi. Yeni Gelir Vergisi tutarlarını haberin içinde okuyabilirsiniz.