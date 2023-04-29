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Çocuklarının gözü önünde karısını eşarpla boğdu, kuzenini de bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Y.Ö., 2 çocuğunun yanında eşi S.Ö'yü eşarpla boğup kendi kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını akrabalarına bıraktıktan sonra polise teslim oldu.

Çocuklarının gözü önünde karısını eşarpla boğdu, kuzenini de bıçaklayarak öldürdü
Kamusaati
Kamusaati
29 Nisan 2023 Cumartesi 14:48

Dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi'nde Y.Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.'yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.'yi de bıçaklayarak öldürdü.

ÇOCUKLARINI AKRABALARINA BIRAKTI

Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Y.Ö'nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.'nin cesetleriyle karşılaştı.

GÖZALTINDA

Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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