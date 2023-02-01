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Çocuğunun yanında erotik yayın açan kadın, kocasını bahane etti: Eşimin kumar borcu için yaptım

Çocuğunun yanında çektiği erotik videoyla sosyal medyanın gündemine oturan H.K. isimli kadın, emniyetteki ilk ifadesinde "Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim" diyerek kendini savundu.

Çocuğunun yanında erotik yayın açan kadın, kocasını bahane etti: Eşimin kumar borcu için yaptım
Kamusaati
Kamusaati
01 Şubat 2023 Çarşamba 23:57

Sosyal medyada bir kadın kullanıcının, bir çocuğun bulunduğu olduğu odada erotik canlı yayın takipçilerine görüntü verdiği anlar gündem oldu. Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi. Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli H.K'yi Sultanbeyli'deki ikametinde gözaltına aldı.

İFADESİNDE TOPU KOCASINA ATTI

Skandalın yankıları sürerken gözaltına alınan H.K.'nin emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Yaptığı rezillik için kocasını suçlayan kadının "Paylaşılan video eski bir video. Eşim o dönem kumar oynuyordu bu nedenle borçlanmıştı. Para kazanmak için videoyu çektim" dediği iddia edildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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