Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası

Edirne'deki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen cinsiyet değişikliği ameliyatı öncesi para aldığı iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. H.T.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi'nde cinsiyet değişikliği ameliyatı olup 25 yıl sonra yaşamına kadın olarak devam eden Ö.D.A., doktorun kendisinden bıçak parası aldığını iddia ederek, avukatı doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rüşvet alma suçu belgelendirildi

Doktor hakkında Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'irtikap' iddiasıyla dava açıldı. Müşteki Ö.D.A. ifadesinde ameliyat masrafları dışında sanık profesörün kendisinden bıçak parası istediğini ve bu parayı doktorun banka hesabına yatırdığını iddia etti. Sanık Prof. Dr. H.T. de bilgisi dışında hesabına para yatırıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Müşteki Ö.D.A.'nın avukatı Emine Sevil Koyuncu, rüşvet alma suçunun belgelendirilerek ispat edildiğini ifade etti.

Hapis cezasına çarptırıldı

Davanın karar duruşmasında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, banka dekontları ve ifadeler değerlendirildiğinde 'rüşvet alma' suçunun oluştuğu belirtilerek, Prof. Dr. H.T.'nin cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Prof. Dr. H.T.'nin 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 1 yıl 8 ay süre ile hak ve yetkilerini kullanmasının yasaklanmasına karar verdi.

Çocukluk yıllarından beri kendini kadın olarak hissettiğini ve doktor gözetiminde tedavi görmeye başladığını anlatan Ö.D.A. hastanede kendisine kadın olmasının zorunlu hal olduğunu belirten rapor verilmesinin ardından cinsiyet değişikliği ameliyatı olmak için Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtığını ve istediği sonucu aldığını anlattı.

Vücuduna kadınsal uzuvlar eklendi

Hastanede gerçekleştirilen cinsiyet değişikliği ameliyatının ardından 25 yıl sonra yaşamına kadın olarak devam ettiğini ifade eden Ö.D.A. vücuduna kadınsal uzuvların da eklendiğini belirtti.

"Cinsiyet değişikliği ameliyatı hayatımı kabusa döndürdü"

Ameliyatın ardından, sağlık problemleri ve ızdırap yaşadığına değinen mağdur Ö.D.A. doktor hakkında soruşturma açılması için şikayette bulunduğunu ancak hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda ameliyata ilişkin soruşturma izni verilmediğini söyledi.