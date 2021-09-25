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Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti

Tayvan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Partneriyle balkonda cinsel ilişkiye giren kadın, dengesini kaybederek evin önünde park halinde duran aracın üzerine düştü. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kadının üzerine düştüğü arabanın tavan kısmının tamamen çöktüğü gözlendi.

Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti
25 Eylül 2021 Cumartesi 20:17

Tayvan'ın Taipei şehrinde bir kadın erkek arkadaşı ile balkonda ilişkiye girdiği sırada dengesini kaybedip balkonun altında bulunan son model arabanın üzerine düştü.

ACI İÇİNDE KIVRANDI

Şiddetli bir şekilde düşen kadın, aracın üst kısmının parçalanmasına sebep oldu. Bir ayağı arabanın içine giren kadın acı içinde sırtını sıvazlarken, kendisi ile ilişkiye giren kişi koşarak kadının yardımına geldi.

BELİ KIRILDI

Erkek arkadaşı kadını arabanın üzerinden indirip yakınlarda bulunan bir hastaneye götürdü. Beli kırılan kadının iki hafta hastanede tedavi altında kalacağı belirtilirken, herhangi bir hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan çiftin, komşusuna ait olan araçta oluşan hasarı ödeyeceği öğrenildi.

Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti


Kaynak: Kamu Saati Özel
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