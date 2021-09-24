Çin Merkez Bankası'ndan kripto para kararı

Çin Merkez Bankası, kripto para ile yapılan tüm işlemleri yasa dışı ilan ederek yasaklanması gerektiğini iletti.

Çin'in merkez bankası olan Halk Bankası (PBOC), web sitesinde kripto para ile yapılan işlemlerin yasaklanması gerektiğini bildirdi.

KRİPTO PARA İŞLEMLERİNİ YASA DIŞI İLAN ETTİ

Bitcoin ve Tether dahil tüm kripto para birimlerinin para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini söyledi.

"KRİPTO PARA BİRİMLERİ PİYASADA GELENEKSEL PARA BİRİMLERİ OLARAK DOLAŞAMAZ"

PBOC, kripto para birimlerinin piyasalarda geleneksel para birimleri olarak dolaşmaması gerektiğini ve denizaşırı borsaların internet üzerinden Çin'de yatırımcılara hizmet vermelerinin yasaklandığını belirtti.

KRİPTO PARALARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Kripto para ile yapılan tüm işlemleri 'yasa dışı' ilan Çin'den gelen açıklama sonrası neredeyse tüm kripto paralarda sert düşüş yaşandı.

Bitcoin, Çin'in açıklamasının ardından dün geçtiği yükselişi terk ederek, açılışını 44 bin 867 dolardan başladığı günde yüzde 7,16 değer kaybederek 41 bin 654 seviyelerine geriledi.

PİYASA ALTÜST OLDU

Bitcoin, cuma günü yüzde 4,5'a varan değer kaybı yaşadı.

Ether'deki değer kaybı yüzde 7'yi aştı.

Merkez Bankası, kriptoların resmi izinli para birimi olmadığını ve piyasada dolaşıma giremeyeceğini de hatırlattı.

ÖDEME ŞİRKETLERİ VE İNTERNET ŞİRKETLERİ DE KULLANAMAYACAK

PBOC ayrıca finansal kurumların, ödeme şirketlerinin ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasını da yasakladı.

Çin, ülkede kripto para madenciliğini de yasaklamıştı.

ÇİN DEVLET KURUMLARI DA ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Merkez Bankasının yanı sıra bankacılık, menkul kıymetler ve döviz düzenleyicileri de dahil olmak üzere 10 Çin devlet kurumu, ortak bir açıklamada, kripto para birimlerinin spekülatif ticaretine "yüksek basınçlı" baskıyı sürdürmek için yakın çalışacaklarını aktardı