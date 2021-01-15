Çin Koronavirüs aşısı yan etkileri açıklandı! Çin Koronavirüs aşısı zararlı mı faydası var mı?

Daha önce korona virüs olanlar aşı olacak mı? korona virüs hastalığını geçirenler korona aşısı olacak mı? Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı yan etkilerini açıkladı. Yan etkisi olanların yapması gerekenler de detaylı bir şekilde aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşısı olanların karşılaşabileceği yan etkiler açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından koronavirüs aşısının detaylarının yer aldığı "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasında, aşılama sonrasında herhangi bir yan etki gözlemlenmesi haline nasıl bir yol izlenileceği aktarıldı.

YAN ETKİLERİ AKTARILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan koronavirüs aşısı yan etkileri ile ilgili açıklama şöyle:

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık: Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

Yorgunluk: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

Hafif ateş, titreme: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Baş ağrısı: Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kas/eklem ağrısı: İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

Kusma, ishal: Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz. Covid-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

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