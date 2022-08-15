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Çin'deki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sert düştü, motorin zammı geri alındı

ÇİN'DE NE OLDU? 15 ağustos 2022, Çin'de yaşanan ekonomik gelişmeler petrol fiyatlarını vurdu. Brent petrol yüzde 5 düşüş yaşarken, varil fiyatı 94 doların altını test etti. Petrol fiyatlarında yaşanan Çin bazlı düşüş sonrası motorine bu gece yarısı gelecek olan zam geri alındı.

Çin'deki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sert düştü, motorin zammı geri alındı
Kamusaati
Kamusaati
15 Ağustos 2022 Pazartesi 19:02

Rusya-Ukrayna savaşıyla petrol piyasasında dalgalanma devam ediyor. Fiyatların bir aşağı bir yukarı hareketlenmesiyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz fiyatlamaların etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Brent petrolde yüzde 5'e varan gerileme gerçekleşirken, ABD ham petrolü 88, brent petrol de 94 doların altını test etti.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 26 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak petrol fiyatlarında yaşanan Çin bazlı düşüş sonrası zam geri alındı.

Motorine 10 Ağustos'ta 1 lira indirim, 11 Ağustos'ta 82 kuruş zam geldi.13 Ağustos tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 10 kuruş arttı. Motorinin litresi şu an İstanbul'da 23.23, Ankara'da 23.34, İzmir'de 23.35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise İstanbul'da 21.16, Ankara'da 21.29, İzmir'de ise 21.27 lira seviyesinde bulunuyor.

Çin'de ekonomik toparlanma, Kovid-19 salgınlarının tüketici ve şirket harcamalarını etkilemesiyle temmuz ayında beklenmedik bir şekilde zayıfladı. Sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 3,8 arttı, Haziran'daki yüzde 3,9'dan ve ekonomistlerin yüzde 4,3'lük artış tahmininden daha düşük gerçekleşti. Ülkede ekonomik aktivite gerilerken, Çin Merkez Bankası'ndan da sürpriz bir hamle geldi. Banka, ekonomiye desteği arttırmak için faiz oranlarını beklenmedik bir şekilde 10 baz puan düşürdü.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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